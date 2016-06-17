Госфининспекция проверит Киевский авиаремонтный завод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные оборонные предприятия Украины, назначенный госконцерном 16 июня новый руководитель завода Виктор Ганькевич обратился к Госфининспекции с просьбой проверить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последние годы.

"По результатам предварительных проверок комиссий "Укроборонпрома" выявлены подозрения относительно миллионных незаконных сделок с денежными средствами предприятия", - сказано в сообщении.

В частности, прошлое руководство не дало подтверждений о задолженности завода перед предприятием "Центрбудмеханизация" на сумму 33,87 миллиона гривень за ремонтные работы.

Читайте такжеКиевский авиаремонтный "Завод 410 ГА" готов перевести транспортную авиацию на стандарты НАТО

Кроме того, помимо прочего, из официальных источников известно, что данное юридическое лицо отсутствует по зарегистрированному адресу, имеет налоговый долг перед бюджетом, а его основатель дважды привлекался к уголовной ответственности.

В пресс-службе добавили, что руководство завода системно отказывало "Укроборонпрому" в предоставлении необходимых документов для разъяснения вызвавших подозрение ситуаций, относящихся к его деятельности, как, к примеру, вышеописанная ситуация.

Кроме того, несмотря на сопротивление бывшего руководства завода, комиссия "Укроборонпрома" выявила ряд и других возможных нарушений финансово-хозяйственной деятельности, в частности, вероятное нанесение ущерба путем безвозмездной передачи иностранными заказчиками изделий на сумму 5,4 миллиона долларов США, несмотря на запрет таких действий Законом (ч.5 ст.75 Хозяйственного кодекса Украины); предоставление с 2013 года заводом услуг по стоянке воздушных судов по заниженным тарифам и, как следствие, возможное недополучение дохода в сумме 2,5 миллиона гривень; искусственное завышение финансового результата предприятия из-за неполного освещения в финансовой отчетности фактических хозяйственных операций; несоблюдение финансового плана.

"Отдельного внимания заслуживают результаты выборочного мониторинга платежей 410 завода гражданской авиации. За три месяца установлены значительные завышения цены в закупке товарно-материальных ценностей, в некоторых случаях - цены завышены более чем на 50%", - добавили в пресс-службе.

Читайте такженазначил нового руководителя Киевского авиаремонтного завода

В тот же день "Укроборонпром" поручил новому руководству завода в максимально короткие сроки осуществить внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия, привлечь профессиональных юристов и финансистов для налаживания его работы и обеспечить прозрачность функционирования авиационного завода.

В течение 2015-2016 годов "Укроборонпром" передал в военную прокуратуру 48 материалов по фактам коррупции, выявленным в ходе внутренних проверок, в частности, 23 дела о противоправных сделках с государственными средствами, 25 - по выводу из госсобственности имущества предприятий-участников госконцерна.

Справка УНИАН. Киевский авиаремонтный завод №410 ГА – практически единственное в Украине предприятие, оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и сервисному обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и двигателей Д-36 для самолетов Як-42 с высоким уровнем качества и максимальной оперативностью выполнения работ.

Основными задачами завода является оказание услуг эксплуатантам по оперативному, периодическому обслуживанию и капитальному ремонту авиационной техники, направленному на поддержание летной годности техники, гарантирующих высокое качество выполненных работ.