Число торговых ограничений со стороны стран G20 достигло рекордного максимума - ВТО

Страны «Большой двадцатки» (G20) ввели рекордное число ограничительных мер в торговле, говорится в мониторинге Всемирной торговой организации (ВТО).

За полгода (с середины октября 2015 по середину мая 2016) государства G20 приняли 145 новых торговых ограничений (в среднем по 21 мере в месяц) против 100 мер, направленных на упрощение торговли (всего 14 в месяц). С 2009 года страны ввели 1583 ограничивающих торговлю мер, при этом только четверть из них (387) были отменены. Эти ограничения касаются 6% всего импорта G20, или 5% мирового импорта.

Читайте такжеУкраина подняла в ВТО вопрос ограничения Россией транзита сельскохозяйственной продукции«Рост торговых ограничений - это последнее, что нужно сегодня мировой экономике, с учетом неустойчивого роста ВВП, который в 2016 году, как ожидается, вырастет менее чем на 3% пятый год подряд», - сказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

"Эти торговые ограничительные меры в сочетании с заметным ростом антиторговой риторики, может оказать дальнейшее негативное воздействие на торговые потоки, с последствиями для экономического роста и создания рабочих мест. Если мы серьезно относимся к решению проблемы замедления экономического роста, то мы должны дать стимул для движения торговли, а не расфасовывать барьеры между экономиками. Экономики G20 взяли на себя обязательство быть ведущими в этом направлении как крупнейшие в мире трейдеры. Я призываю их действовать согласно обязательству", - подчеркнул Азеведу.

Согласно прогнозу ВТО, рост мировой экономики в 2016 году составит 2,8% (столько же, сколько и в 2015 году).

По данным мониторинга ВТО, рост торговых ограничений связан с ответными мерами защиты торговли. Большая их часть приходится на антидемпинговые пошлины, особенно в таких секторах, как металлы (сталь) и химия.