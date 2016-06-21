ЕСПЧ рассматривает дело о "национализации" украинского судостроительного завода в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 27 мая принял к рассмотрению жалобу феодосийской судостроительной компании «Море» о нарушении прав компании в результате незаконной национализации ее имущества на территории Крыма в связи с оккупацией Россией полуострова.

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"Судом впервые по сути будут рассмотрены вопросы законности вмешательства в право собственности на активы ФСК «Море» самопровозглашенными властями Крыма без компенсации их стоимости, а также нарушения права компании на справедливое судебное разбирательство", - сообщили УНИАН в пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», которая подготовила соответствующую жалобу в суд.

В пресс-службе напомнили, что самопровозглашенный Государственный совет Крыма в 2014 году перевел все расположенное на территории полуострова движимое и недвижимое имущество судостроительной компании «Море» в свою собственность, затем данное имущество было передано в российскую федеральную собственность.

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«Компания приложила все усилия к обжалованию решений крымских властей в судебном порядке в судебных инстанциях РФ, однако данные производства (вполне прогнозируемо) не дали никакого результата. При таких обстоятельствах компании ничего не оставалось, как пожаловаться в Европейский суд, в том числе и на нарушение ее права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Конвенции (Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод - УНИАН). На данном этапе «поле сражения» за конфискованное в Крыму госимущество переместилось в Страсбург», - приводятся в сообщении слова старшего партнера юридической компании «Ильяшев и Партнеры», распорядителя имущества ФСК «Море» Романа Марченко.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривень.

В 2015 году Минюст сообщал о планах подготовить единый иск в международный суд из-за потери имущества в оккупированном Крыму.

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Многие госкомпании не стали дожидаться работы Минюста и уже начали процесс юридической борьбы с Россией, в частности, Укрнафта", НАК «Нафтогаз Украины», "Укрэнерго".

Справка УНИАН. Феодосийская судостроительная компания «Море» (г. Феодосия, АР Крым) специализировалась на военном и гражданском судостроении, в частности создании военных и гражданских катеров, судов на подводных крыльях из легких сплавов, судов на воздушной подушке. Значительную часть продукции составляли военные корабли и многоцелевые катера.

В 2004 году Кабинет министров Украины включил «ФСК «Море» в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, а в 2012 году «ФСК «Море» была включена в перечень предприятий, корпоративные права государства в которых переданы государственному концерну «Укроборонпром», объединяющему главные оборонные предприятия Украины.