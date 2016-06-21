В России мужские рубашки Zara, Mango и Bellford признаны опасными для здоровья

Мужские рубашки Zara, Mango и Bellford не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности. Такие выводы содержатся в веерном исследовании Роскачества, передает RNS.

Всего в веерном исследовании участвовали 29 образцов мужских сорочек самых популярных брендов иностранного и российского производства стоимостью от 800 до 4 тыс. руб. Почти половина всех рубашек (15 образцов) была произведена на фабриках Китая, Молдовы, Индии, Бангладеш, Беларуси и Турции. По итогам исследования Роскачество обнаружило нарушения у 21 товара. В частности, в половине случаев было выявлено отклонение от заявленного состава.

Читайте такжеВ России снова пересмотрят список запрещенных к закупке импортных товаров«В образцах Zara, MNG, Bellford ткань практически не пропускала воздух — по параметру воздухопроницаемости эти три рубашки не соответствовали обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, а значит, являются небезопасными», — сообщает Роскачество. Подобное нарушение может негативно влиять на микроклимат человеческого тела под одеждой, добавили в ведомстве. Кроме того, на упаковке продукции не было информации об изготовителе и производителе товара.

«Сведения о нарушениях были переданы в Роспотребнадзор», — отмечается в сообщении.

Соответствующими стандартам качества были признаны всего шесть товаров под брендами O’STIN (произведено в Китае), Greg (Беларусь), H&M (Бангладеш), Oodji (Китай), Incity (Китай), Chkalov (Молдова).