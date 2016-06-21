Украина увеличила производство стали, сохранив 10-е место в рейтинге

Украинские металлурги в мае 2016 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 5,7% - до 2,297 миллиона тонн, сохранив 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14,7% - до 10,612 миллиона тонн, также сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 70,5 миллиона тонн (рост на 1,8% к маю 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,8 миллиона тонн, -0,9%), Индия (8 миллиона тонн, +4,9%), США (6,8 миллиона тонн, -0,4%), Россия (5,95 миллиона тонн, +0,4%), Южная Корея (5,8 миллиона тонн, -3,5%), Германия (3,9 миллиона тонн, +4%), Турция (3 миллиона тонн, +5,4%), Бразилия (2,6 миллиона тонн, -13,2%).

В целом в мае 2016 года по сравнению с маем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 0,1% - до 139,2 миллиона тонн.

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В отчете ассоциации за январь-май позиции лидера продолжает удерживать Китай – 330 миллиона тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,4%).

Далее следуют: Япония (43,2 миллиона тонн, -2%), Индия (38,6 миллиона тонн, +2,4%), США (33,1 миллиона тонн, -0,2%), Россия (29,2 миллиона тонн, -2,8%), Южная Корея (27,9 миллиона тонн, -2,7%), Германия (18,2 миллиона тонн, -1%), Турция (13,6 миллиона тонн, +3,4%), Бразилия (12,3 миллиона тонн, -13,9%).

За 5 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 2,2% - до 658,2 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн.

С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.