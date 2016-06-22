Tesla хочет купить энергокомпанию SolarCity: в планах - перевод электромобилей на солнечную энергию

Автомобильная компания Tesla Motors сделала предложение о покупке SolarCity, которая занимается проектированием, финансированием и установкой солнечных энергосистем, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Tesla.

Основатель Tesla Motors Илон Маск также является крупнейшим акционером и председателем совета директоров SolarCity. Компания предлагает купить SolarCity по цене от $26,5 до $28,5 за акцию. В целом цена сделки составляет почти $3 млрд.

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Tesla строит в штате Невада завод по сбору батарей, которые используются, в том числе, в системах накопления энергии. Благодаря сделке компания сможет предложить водителям возможность использовать солнечную энергию для зарядки электромобилей.

В мае Tesla опубликовала свой отчет за первый квартал. Убытки компании по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли до $282 млн, но оказались ниже прогнозов аналитиков. При этом выручка увеличилась почти на 20%, а рост заказов на новые модели заметно ускорился. Котировки Tesla после публикации отчета выросли почти на 3%.