Украина может произвести 96% всех необходимых лекарств – эксперт

Такие данные в интервью «Обозревателю» рассказал директор фармацевтической компании «Интерхим» Анатолий Редер.

«Из всего объема (лекарств – ред.), который завозится сегодня в Украину, из этих 21% упаковок, по статистике, только 4% являются реальными инновационными препаратами. Это то, что в нашей стране мы сделать пока не можем. А 96% можно делать здесь. Причем цена лекарств с одинаковой молекулой зарубежного и отечественного производства будет отличаться в 5,2 раза – при одинаковом качестве», - сказал Редер.

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Эксперт также привел данные о соотношении украинских и импортных лекарствах, продаваемых в Украине. Согласно им, сегодня в Украине на рынке продается порядка 78%-79% упаковок лекарств, сделанных в Украине. В госпитальном сегменте – 91%. Таким образом, Украина входит в пятерку самых обеспечивающих себя лекарствами стран в мире.

«Хорошо ли это для страны? Мне кажется, это - здорово. В противном случае, кто знает, как лекарственный сектор Украины пережил бы 2014 год. Ведь лекарства отечественного производства по сравнению с импортом подорожали очень несущественно. Еще цифры. На эти 79% лекарств отечественного производства украинцы тратят 35% от всех денег, тратящихся на приобретение лекарств. Оставшиеся 65% денег идут на 21% импортных лекарств на украинском рынке. Дальше – еще интереснее. Знаете, сколько налогов уплачено отечественными фармпроизводителями? 3,6 млрд. грн. А за импорт, на который припадает 65% потраченных денег - порядка 2 млрд», - добавил Редер.

Он рассказал, что в Украине сохранилась со времен СССР и развилась серьезная фармацевтическая отрасль, которая производит высококачественные лекарства не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.

«Сравните статистику остановленных в связи ненадлежащим качеством серий препаратов отечественного и импортного производства – и вы увидите: количество остановленных препаратов, произведенных за рубежом, в разы выше, чем тех, которые произведены в Украине. Так где качество? Но мы не чувствуем поддержки от государства, барахтаемся сами. Да, мы, как и любой бизнес, зарабатываем прибыль. Да, импортеры зарабатывают больше. Но от того, что мы работаем, государство получит значительно больше, чем от того, что кто-то завозит лекарства в нашу страну. Так есть ли смысл увеличивать количество ввозимого?», - резюмировал Редер.