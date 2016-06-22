Кубив видит Украину производственным центром для канадских компаний

Украина может стать производственным центром товаров, направляемых на международные рынки, для канадских компаний.

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Об этом написал министр экономического развития и торговли Степан Кубив в колонке для канадского издания The Globe and Mail.

“Что Украина может предложить Канаде? В мире глобальных производственных цепей, где производство стремится к эффективности, Украина предлагает себя как высококвалифицированный, дешевый производственный центр товаров для канадских компаний. К тому же, украинские услуги IT-аутсосрсинга сильно выросли, и наши фирмы обладают возможностями для удовлетворения потребностей наиболее выдающихся мировых брендов”, - отметил министр.

Также Кубив подчеркнул, что Украина обладает огромным сельскохозяйственным и инфраструктурным потенциалом, который может служить основой для налаживания экономических связей с Канадой.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли ожидает подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой 11-12 июля во время официального визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу, упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

20 июня в Торонто прошел украинско-канадский деловой форум, собравший более 400 участников. Украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым представила основные достижения правительства за последние месяцы, а также планы по дальнейшей дерегуляции и приватизации.