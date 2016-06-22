Промпроизводство в Украине растет четвертый месяц подряд

Рост промышленного производства в Украине в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года замедлился до 0,2% с 3,5%, зафиксированных в апреле 2016 года к апрелю 2015 года. При этом рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован четвертый месяц подряд, после разворота тренда в феврале впервые за последние три года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, падение промпроизводства в мае ускорилось до 3,7% после падения на 3,4% в апреле к марту. С начала года, за январь-май, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксирован рост промпроизводства на уровне 3,1%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года зафиксирован в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 8,5%, химической промышленности – на 8,4%, производстве мебели и другой продукции – на 7,7%, металлургии – на 7,4%.

Наибольший рост производства в мае по сравнению с апрелем этого года зафиксирован в добыче металлических руд - на 3,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,3%, добыче сырой нефти и природного газа – на 1,2%.

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Наибольшее падение производства в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 9,5%, производстве электрического оборудования – 6,1%, текстильном производстве – 4,4%.

Наибольшее падение производства в мае по сравнению с апрелем этого года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 16%, производстве прочих машин и оборудования – на 15%, фармацевтике – на 14%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года составил 3,5%, по сравнению с предыдущим месяцем в апреле было зафиксировано падение промпроизводства на 3,4%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.