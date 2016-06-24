На восстановление военной авиатехники в этом году выделят 2,5 миллиарда гривень

Из государственного бюджета текущего года на восстановление военной авиационной техники выделено 2,5 млрд грн, за эти средства будет отремонтировано около 50 самолетов и вертолетов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время церемонии выпуска офицеров в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

«В текущем году на восстановление авиационной техники Воздушных сил государством выделено около 2,5 млрд грн – это позволит армии получить из ремонта около 50 летательных аппаратов с восстановленной боеспособностью: 35 самолетов и остальные – вертолеты», - сказал он.

«Около половины из этих 50 летательных аппаратов пройдет глубокую модернизацию. Авиационные ремонтные предприятия уже освоили технологию замкнутых циклов ремонта основных типов военной авиационной техники. Мощности позволяют модернизировать практически всю номенклатуру авиационной техники и почти на половину повысить коэффициент ее боевого применения», - добавил Порошенко.

По его словам, в Воздушных силах уже сегодня эксплуатируется более 30 отремонтированных и модернизированных самолетов различных типов: МиГ-29, СУ-24, СУ-25, Л-39.