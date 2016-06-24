Электроэнергии для промышленности значительно подорожает с июля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 июля повысила оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии до 1,358 кВт-ч, хотя ранее предполагалось повышение до 1,280 грн, что приведет к более существенному подорожанию электроэнергии для промышленности.

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Об этом в соцсети Facebook сообщил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, напомнив, что после введения ценообразования на украинский уголь по формуле «Роттердам плюс доставка» график роста оптово-рыночной цены был следующим: с 1 мая - с 1,178 грн до 1,237 грн (+ 5%), с 1 июля - до 1,280 грн, а с 1 октября - до 1,319 грн, то есть суммарно рост на 12%.

«Это означало ожидаемый рост тарифа для промышленности около 15%», - отметил он.

При этом Герус сообщил, что сегодня, 24 июля, Нацкомиссия пересмотрела свое решение и еще дополнительно повысила ОРЦ.

«Теперь: с 1 июля - 1,358 грн, с 1 октября - 1,490 грн. То есть суммарно +26% к апрельской ОРЦ, которая уже тогда была на 20-30% выше европейских цен. Теперь это означает, что рост для промышленности будет не 15%, а, пожалуй, все 30%», - написал Герус.

При этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк не опроверг данную информацию и пояснил, что основная причина изменения ОРЦ - существенное снижение выработки АЭС (-10%).

Также, по его словам, при расчете учтено снижение стоимости угля на 3 долл./тонна и укрепление курса гривни с 25,3 до 24,9 грн/долл.

«Поэтому цена угля снижена до 1393 грн/тонну в соответствии с мировыми ценами, соответственно, и тарифы ТЭС были снижены», - добавил Вовк.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, с использованием новой методики граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). Как считают в НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечали, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

Вместе с тем, запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с середины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 млн тонн, из которых около 870 тыс. тонн приходилось на антрацит. По состоянию на 21 июня запасы угля всех марок на складах ТЭС составляли 1,484 млн тонн, из них антрацитовой марки - 405,4 тыс. тонн.

Реагируя на критику решения НКРЭКУ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24 июня поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы «Роттердам плюс доставка» при закупке угля и представить свои выводы в течение недели. При этом глава Минэнергоугля Игорь Насалик выступает против внедрения формулы цены на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» и вместо этого предлагает запустить биржу угля на внутреннем рынке, обязав государственные шахты продавать 30% угля на такой бирже.