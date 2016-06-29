В Украине снизилась производительность труда

Производительность труда украинцев в 2015 году снизилась на 1% по сравнению с 2014 годом и составила 120,4 тысячи гривень, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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"В 2015 году производительность труда (в фактических ценах) одного занятого в Украине составляла 120,4 тысячи гривень. По сравнении с предыдущим годом наблюдалось падение производительности труда на одного занятого в 2015 году на 1%, при этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет сократилось на 9%. Как следствие, в 2015 году падение реального ВВП по сравнении с 2014 годом составило 9,9%", - говорится в аналитическом материале.

При этом в министерстве отметили, что продуктивность капитала в Украине в 2015 году сократилась на 6,6%.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% при инфляции в 15,1%.

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, снизился на 0,7%. По сравнению с первым кварталом 2015 года ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос на 0,1%.