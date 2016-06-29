Представители ВМС Индонезии провели огневые испытания нового украинского броневика (фото)

Он был специально разработан в интересах подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Индонезии, передает Военный информатор.

Отмечается, что новая версия бронетранспортера БТР-4М уже успешно продемонстрировала потенциальному заказчику хорошие мореходные характеристики во время испытаний на Салтовском водохранилище. Следующим этапом стало проведения огневых испытанный и подтверждения заявленных характеристик боевого модуля "Парус" установленного на БТР-4М.

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БМ-7 "Парус" – универсальный башенный боевой модуль украинского производства, предназначенный для установки на боевые машины пехоты и бронетранспортёры.

Основным вооружением боевого модуля БМ-7 "Парус" является 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 с боекомплектом 300-350 снарядов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт (ПКТ или его аналог КТ-7,62 украинского производства) с боекомплектом 500-2000 патронов, также установлены 30-мм автоматический гранатомёт (АГ-17 или его аналог КБА-117 украинского производства) с боекомплектом 29 выстрелов, 130-мм ПТРК "Барьер" с двумя ракетами и шесть 81-мм пусковых установок дымовых аэрозольных гранат "Туча".

Также "Парус" оснащён оптико-телевизионным прицельным комплексом и панорамным прибором наблюдения командира, а также системой управления огнём "Трек-М".

При этом масса боевого модуля (с полным боекомплектом) составляет 1720 кг.

Представители ВМС Индонезии высоко оценили возможности новой боевой машины БТР-4М.