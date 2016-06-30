Украина должна отойти от сырьевого типа экономики и создать условия для инвестиций - Гройсман

Украина должна отойти от сырьевого типа экономики и сформировать необходимые условия для привлечения инвестиций, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Энергетической конференции в Киеве.

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"Украина должна отойти от сырьевого типа экономики, - сказал глава правительства. - Мы не гонимся за объемами инвестиций, но мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции были успешными".

По словам Гройсмана, необходимо, чтобы каждый доллар и евро, вложенные в экономику Украины, были эффективными и позволяли создавать качественный продукт. При этом Гройсман напомнил, что уже в ближайшее время при главе правительства будет создан Офис продвижения инвестиций, задачей которого станет помощь в привлечении и защите инвестиций в Украине.

Как сообщил УНИАН, по расчетам Минэкономразвития Украина может привлечь до 5 миллиардов долларов прямых инвестиций в текущем году, что вдвое больше показателей 2014 и 2015 годов.