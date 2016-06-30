Существенные недостатки при подготовке к продаже ОПЗ могут свидетельствовать о его адресной приватизации – эксперт

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

«Подготовка к качественной приватизации ОПЗ проведена крайне неудачно. Мы не исключаем того, что готовится адресная приватизация в интересах некоего заранее определенного физического или юридического лица … Это поставит под удар и без того плохой инвестиционный климат в стране», - сказал он, добавив, что подготовка к приватизации может проходить в интересах кого-то из олигархов, приближенных к действующей власти.

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Бутко также отметил, что свидетельством некачественной подготовки к продаже завода является непрозрачный отбор советника по приватизации, которым стал швейцарский банк UBS, выбор оценщика ОПЗ с сомнительной репутацией, неопубликованные результаты аудита, отказ от проведения общественных слушаний, срыв собрания акционеров, закрытость информации об участниках конкурса, а также неурегулированный монопольный статус предприятия на рынке перевалки аммиака.

По его словам, несмотря на заявления о большом количестве иностранных интересантов, официально ни один из инвесторов не подтвердил свое участие в приватизации Одесского припортового завода.

Кроме того, проблемой при приватизации ОПЗ является, по мнению Бутко, иск компании бизнесмена Дмитрия ФирташаOstchem к заводу по задолженности в размере 193 млн долл.

«193 миллиона долларов это еще не все. Есть еще штрафы и пеня, от которых Ostchem вряд ли откажется. С учетом этих сумм, задолженность у ОПЗ перед компанией около 240 млн долл., это около 40% от начальной цены завода … Долг может и не помешает самой приватизации. Но на решения крупных иностранных институциональных инвесторов об участии в конкурсе он, безусловно, окажет влияние», - добавил эксперт.

По словам эксперта, затянуть процесс приватизации ОПЗ может и иск компании «Нортима», которая стала победителем аукциона по продаже завода в 2009 году.

«Любой вменяемый инвестор не захочет судиться с ней, так как это очень затратное и нервное дело. Тем более, что правовая позиция у «Нортимы» достаточно серьезная и качественная», - сказал Бутко.

Кроме того, эксперт обратил внимание, на отсутствие обязательств инвестора по предоставлению до проведения конкурса инвестиционного и бизнес-плана развития предприятия, а также на возможность массового увольнения людей спустя всего полгода после покупки ОПЗ новым собственником.

Присутствующий на пресс-конференции директор Центра антиолигархической политики Владимир Ларцев отметил, что подготовка к приватизации ОПЗ наиболее цинична по сравнению со всеми предыдущими аналогичными процессами.

«Подготовка к приватизации ОПЗ является наиболее циничной по сравнению со всеми предыдущими приватизациями, которые были в Украине. Даже с теми приватизациями, которые были при Януковиче», - сказал он.

По словам Ларцева, отсутствие конкретных инвестиционных и социальных требований в условиях приватизации является большим недостатком при подготовке к успешной продаже завода.

Как сообщал УНИАН, в июне компания «Нортима» заявила, что расценивает попытки других возможных претендентов участвовать в повторном конкурсе на продажу ОПЗ как посягательство на имущество компании, в связи с чем планирует привлечь всех виновных к ответственности.

Компания также заверила, что готова идти до конца в отстаивании своих законных интересов и нарушенных прав и искать защиты не только в украинских судах, но и в международных.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 500 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен состояться 26 июля 2016 года.

Глава ФГИ также заявил, что интерес к повторной приватизации проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.