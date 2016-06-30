"Прогрессивные и современные": "Укроборонпром" готов возобновить производство "Кольчуг"

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на генерального директора госконцерна Романа Романова.

«Укроборонпром» готов к выполнению этой задачи при соответствующем финансировании. Мы готовы сегодня начинать эту работу ... и это будет не «Кольчуга», а «Кольчуга-2» на другой элементной базе, она более прогрессивная и современная», - цитирует Романова пресс-служба.

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По его словам, «Укроборонпром» определил предприятия, на которых будет производиться данная техника, а также технологии производства «Кольчуги-2» и элементную базу для нее.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укроборонпром» представил на выставке во Франции инновационные разработки украинского военно-промышленного комплекса, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и беспилотники.

Справка УНИАН. РЛС «Кольчуга» - советская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. В Украине производилась на донецком заводе «Топаз». В результате боевых действий и оккупации Донбасса пророссийскими боевиками мощности завода и техдокументация были вывезены в Россию.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.