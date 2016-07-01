Украина и Индия намерены создать совместное предприятие по производству самолетов - "Укроборонпром"

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Дениса Гурака.

По его словам, индийцы заинтересованы в технике "Антонова" и уже имеют положительный опыт ее эксплуатации. Кроме того, они определили модели наиболее востребованных самолетов. В частности, речь идет о пассажирских и транспортных самолетах на базе Ан-148/158/178. Также индийцы проявляют интерес к моделям Ан-188 и Ан-124.

"Мы сконцентрированы на этих проектах и переходим к основному этапу, чтобы принять правильные решения. И одним из таких решений является привлечение индийской компании, с которой мы сейчас и определяем систему взаимоотношений", - цитирует Гурака пресс-служба.

По его словам, сотрудничество между компаниями рассматривается в формате трансфера технологий.

"Сначала планируется создание совместного предприятия, которое будет реализовывать совместный проект путем финансирования, поиска рынка сбыта, маркетинговых исследований и так далее. Но конечной задачей является производство самолетов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укроборонпром» представил на выставке во Франции инновационные разработки украинского военно-промышленного комплекса, в частности, отечественные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и беспилотники.