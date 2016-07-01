Украина и Болгария намерены развивать сотрудничество по космическому проекту "Ионосат-Микро"

Как сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины, соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Софию.

Документ подписали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и главный научный секретарь Болгарской академии наук Евдокия Пашева.

«Заключение соглашения расширит существующую нормативно-правовую базу двустороннего научно-технического сотрудничества в космической сфере, - сообщили в пресс-службе главы государства. - Имплементация соглашения позволит совместить существующий в Украине опыт и достижения в космической отрасли с существующими в Болгарии возможностями в качестве государства - члена ЕС».

Как сообщал УНИАН, 30 июня президент Порошенко находится с официальным визитом в Болгарии.

Эксперимент «Ионосат-Микро» осуществляется на борту космического аппарата «Микросат-М» в рамках реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 гг.