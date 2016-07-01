Индекс деловой активности в промышленности Китая опустился до 4-месячного минимума

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июне замедлился до минимального значения за последние четыре месяца, совпав с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

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Согласно опубликованным данным, в июне PMI остановился на психологической отметке 50 пунктов, которая отделяет рост от спада. Этого результата ожидали и эксперты, сообщает РИА Новости.

В мае PMI в промышленном секторе экономики Китая третий месяц подряд демонстрировал рост, составив 50,1 пункта. Официальный показатель на протяжении семи месяцев находился в негативной зоне до неожиданного роста в марте.