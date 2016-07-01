Кабмин предлагает Раде отменить налог на импорт оружия и военной техники

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, который отменяет налогообложение импортируемого вооружения и военной техники.

“Законопроект снимает налогообложение с новых типов вооружения и техники. Сегодня мы значительно ограничиваем свои ресурсы, платя налоги за ту технику, которую мы закупаем за границей”, - сказал министр обороны Степан Полторак, представляя документ.

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При этом министр подчеркнул, что перечень вооружения, которое освобождается от налогообложения, четко определен для устранения возможности импорта других товаров под видом вооружения и военной техники.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году закупила за границей военной техники и вооружений на 10 миллионов долларов.

Государственный бюджет на 2016 год предусматривает 3,6 миллиарда гривень для закупки вооружений и военной техники.

В 2014 году Украина договорилась с Литвой о поставках элементов конкретного вооружения для Вооруженных сил Украины.