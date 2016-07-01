Кабмин прогнозирует рост промпроизводства в этом году на 1%, в следующем – на 3%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост промышленного производства в стране по итогам 2016 года на уровне 1%, а в 2017 году - на уровне 3%.

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Об этом сказала в ходе заседания правительства первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив, представляя Основные макроэкономические показатели развития Украины, подготовленные Минэкономразвития, Минфином, Минагропродом и рядом других ведомств.

«В среднем по году мы будем ожидать 1% роста промышленности. В 2017 году мы ожидаем 3% роста промышленного производства», - сказала Ковалив. Она уточнила, что рост обеспечит сельское хозяйство и ряд других отраслей.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года замедлился до 0,2% с 3,5%, зафиксированных в апреле 2016 года к апрелю 2015 года. При этом рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован четвертый месяц подряд, после разворота тренда в феврале впервые за последние три года.