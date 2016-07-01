Украина намерена начать производство самолетов Ан-178 в Азербайджане

Украина в ближайшее время представит предварительную программу, структуру организации и планирования, строительства и обеспечения деятельности на территории Азербайджана предприятия по сбору украинских самолетов типа Ан-178.

Об сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По словам Зубко, проектная мощность такого предприятия будет составлять 12-15 самолетов ежегодно.

"Договоренность об этом была достигнута сегодня, в рамках 11-го Заседания Совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАзербайджан купит десять украинских самолетов Ан-178 (видео)

Министр также отметил, что решение принято на основании уже достигнутых договоренностей между акционерной компанией "Азербайджан Хава Йоллары" и госпредприятием "Антонов" от 7 июня 2016 о производстве украинских самолетов типа АН-178 в Азербайджане.

Как сообщал УНИАН, первый полет нового транспортного самолета Ан-178, разработанного на базе пассажирского самолета Ан-158, состоялся в мае 2015 года. По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого, по решению госконцерна "Укроборонпром", будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЕД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".