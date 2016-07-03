Украина будет поставлять ракеты для польских истребителей - СМИ

Сформированный польской компанией WB Electronics и украинской – "Спецтехноэкспорт" консорциум победил в тендере на поставку 40 ракет для польских истребителей. Об этом сообщает "Польское радио".

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"В этом случае украинцы будут поставлять ракеты средней дальности Р-27ER с радиолокационным наведением. Это не слишком современная технология, но осуществлено требование их полного соответствия стандарту самолета и радара", - пояснил изданию польский специалист в области воздушных сил, журналист портала Defence24pl Юлиуш Сабак.

Он отметил, что самолеты приспособлены к стандартам НАТО, но у них в дальнейшем функционирует российский стандарт вооружения. Поэтому Польша могла решиться либо на поставки ракет из России, что кажется сомнительным по многим причинам, или искать другого производителя. А сейчас единственный производитель, кроме России, находится именно в Украине.