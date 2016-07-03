Порошенко анонсирует пополнение ВМС ударными ракетными комплексами и кораблями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжеств по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня в Одессе.

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«Символично, что именно сегодня в состав Военно-морских сил Украины войдут два бронированных артиллерийских катера, которые передаются именно сегодня на боевое испытание для постановки на вооружение», - отметил Порошенко.

«Это только начало – следующие серийные артиллерийские десантные катера уже заложены на отечественных судостроительных заводах и вскоре войдут в боевой состав флота. В перспективе достройка других кораблей, пополнение флота кораблями и судами необходимых типов, ударными ракетными комплексами, введение в состав морской авиации отечественного патрульного самолета», - добавил президент.

«Эти спланированные и ресурсно обеспечены меры не только позволят существенно нарастить боевой потенциал флота, но и придадут определенный импульс развитию национальной экономики и приморских регионов государства», - отметил Порошенко.