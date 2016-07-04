На заводе Малышева изготовили новую партию экспортных "Оплотов"

Об этом сообщили на ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), которое специализируется на серийном производстве бронетехники, передает sq.com.ua.

Как отметили на заводе, очередная партия "Оплотов-Т" находится в стадии окончательной сборки и подготовки к сдаче инспекции со стороны иностранного заказчика. "Высокий качественный уровень данного изделия тяжелой бронетехники продемонстрируют контрагентам в условиях полигона", - отметили на предприятии.

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На заводе им.Малышева сообщили, что сделан большой задел на будущие месяцы: в стадии изготовления находится следующая партия танков "Оплот".

"Оплот" создан в ХКБМ им. Морозова (Харьков) по заказу Министерства обороны Украины. Танк приняли на вооружение ВСУ в мае 2009 года, в украинскую армию поставлены первые два танка. Контракт объемом более 200 млн. долл. на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ "Оплот" нового поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года завод им. Малышева приступил к реализации контракта. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 г.