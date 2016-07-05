Реализация промпродукции в Украине с начала года выросла более чем на 12%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-мае 2016 года составил 660,8 миллиарда гривень, что на 72,6 миллиарда гривень, или на 12,3%, больше объема за январь-май 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе-мае 2016 года пришлось 63,6% всего объема реализации, составил 420,398 миллиарда гривень.

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В добывающей промышленности и разработке карьеров (12,1% общего объема) реализация составила 79,872 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (23,2% общего объема) составил 153,439 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе-мае пришелся на Днепропетровскую область – 122,256 миллиарда гривень, Донецкую область – 74,820 миллиарда гривень и Киев – 58,895 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.