В Украине выросло производство стали

В Украине в январе-июне, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с январем-июнем 2015 г. на 11% - до 12,46 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 12% - до 10,9 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 17% – до 11,95 млн тонн.

Объем производства кокса за 6 месяцев вырос на 24% - до 6,49 млн тонн.

Производство стальных труб в январе-июне сократилось на 7%, или на 30 тыс. тонн по сравнению с январем-июнем 2015 г. — до 398 тыс. тонн.

Среднесуточное производство труб за 6 месяцев составило 2,2 тыс. тонн, в июне – 2,3 тыс. тонн. В 2015 г. этот показатель составил 2,3 тыс. тонн стальных труб.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 г. производство стали сократилось по сравнению с 2014 г. на 16% - до 22,935 млн тонн, производство общего металлопроката также сократилось на 16% - до 20,02 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Объем производства кокса за 2015 г. уменьшился на 16% - до 11,61 млн тонн.

В Украине в 2015 г. производство стальных труб сократилось на 40%, или на 527 тыс. тонн по сравнению с 2014 г. — до 852 тыс. тонн.