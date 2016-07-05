"АвтоКрАЗ" на треть сократил производство грузовых автомобилей

Крупнейший в Европе производитель грузовых автомобилей Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократил производство на 30% - до 405 шт.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей

Согласно сообщению пресс-службы предприятия, в общем объеме произведенной за полгода продукции шасси составили 64%, грузовые автомобили с бортами - 27%, тягачи – 7% и самосвалы – 2%. За первые шесть месяцев 2016 года экспорт составил 67%, а на рынок Украины было поставлено 33% произведенных авто.

При этом, по итогам работы во втором квартале по сравнению с первым «АвтоКрАЗ» увеличил выпуск машин почти в два раза - до 265 шт.

Всего в первом полугодии «АвтоКрАЗ» произвел товарной продукции на сумму около 618 млн грн, в том числе запасных частей – на 18 млн грн, продукции литейного производства – на 12 млн грн.

Читайте также"АвтоКрАЗу" продлили разрешение на экспорт авто военного назначения

Кроме автомобилей, с начала января 2016 года автозаводом произведено 15 единиц прицепной техники: 9 прицепов и 6 полуприцепов.

На предприятии отметили, что во втором полугодии КрАЗ намерен увеличить производственные темпы для того, что бы выполнить бизнес-план на 2016 год.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил производство грузовых автомобилей на 1% - до 1 401 единицы.

В 2015 году завод увеличил чистый убыток в 2,4 раза - до 371,5 млн грн с 148 млн грн в 2014 году. По итогам 2014 года «АвтоКрАЗ» получил чистый убыток в размере 148 млн грн против 19,79 млн грн чистой прибыли в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.