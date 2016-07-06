"Антонов" закупил у России оборудования почти на $8 миллионов, сообщил об этом почти через год

Данные о заключении соглашения обнародовали в "Вестнике государственных закупок" только в июне 2016 года, передают "Наші гроші".

Заказали детали передней и задней механизации крыла, остекление фонаря кабины экипажа, мотогондолу двигателя, пилоны, хвостовое оперение и сильфоны.

В 2016 году должны поставить комплектующих на сумму 1,07 миллиона долларов. Сроки по остальным в отчете не указаны. Модель самолета, для которой предназначен весь товар, тоже неизвестна.

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"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" входит в состав российского ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", основным акционером которого является государство.

Напомним, в 2013 году Минобороны РФ заказало у "ОАК" самолеты Ан-48-100Е. При этом 70% комплектующих должны были быть изготовлены в России, а 30% – в Украине по кооперации. "Антонов" отвечал за поставку элементов крыла и центральной части фюзеляжа. Окончательная сборка происходила на заводе "ВАСО".

В феврале сообщалось, что в этом году Россия получит пять таких самолетов. На то время три из них уже находились в Воронеже, а два – на финальной стадии агрегатной сборки.