Француз, который победил в конкурсе на главу "Электротяжмаша", отказался от должности

Отобранный номинационным комитетом кандидат на должность директора государственного предприятия “Электротяжмаш” француз Жан-Андре Барбоза отказался от должности в пользу работы в частном секторе, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду.

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“У человека было два предложения - “Электротяжмаш” и от частного сектора. Он выбрал частный сектор”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Минэкономразвития объявило кадровые конкурсы по первым шести крупнейшим госкомпаниям: «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укрспирт», «Укрзализныця» и «Электротяжмаш». Номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал победителей трех конкурсов и рекомендовал назначить поляка Войцеха Бальчуна на должность главы «Укрзализныци», Жана-Андре Барбозу – на должность главы госхолдинга «Электротяжмаш» и Игоря Смилянского – на должность главы «Укрпочты». 20 апреля Кабмин утвердил решение номинационного комитета и назначил на должности Бальчуна и Смилянского.

Министерство экономического развития и торговли Украины 30 мая инициировало проведение проверки на государственном предприятии «Электротяжмаш» в связи с тем, что в средствах массовой информации появилась информация о продаже в рамках экспортных контрактов на 2016 год продукции предприятия британским компаниям, которые перепродают ее конечным потребителям, в том числе российской «Элмаш-ЛТО».