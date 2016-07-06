Нацполиция расследует выдачу спецразрешений на добычу нефти и газа сотрудниками Госгеонедр

Национальная полиция проводит расследование в отношении некоторых сотрудников Государственной службы геологии и недр Украины касательно их роли в выдаче спецразрешений на перспективные месторождения нефти и газа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на главу ведомства Остапа Семерака.

«В Нацполиции находятся материалы уголовного производства в отношении некоторых сотрудников этого ведомства (Госгеонедр – УНИАН) и их роли в выдаче спецразрешений на перспективные месторождения нефти и газа», – цитирует Семерака пресс-служба.

Читайте такжеМинэнергоугля хочет забрать у Минэкологии право выдачи лицензий на добычу нефти и газа

При этом глава Минэкологии отметил, что данное обстоятельство может служить поводом для проверки работы Госгеонедр.

«Думаю, это достаточный повод для Минэкологии начать внеплановую проверку этого ведомства», – отметил Семерак.

Кроме того, министр сообщил, что на сегодня от Госгеонедр к Минэкологии есть судебный иск, над которым работают юристы министерства. При этом Семерак не связывает данный иск с реформой Госгеонедр и считает, что он не будет помехой для реформирования этой службы.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Николая Бояркина. В июне 2015 года суд признал незаконным данное назначение, поскольку соответствующее решение принималось с нарушением законов.

В начале 2016 года журналисты программы «Схемы» провели расследование и выяснили, что конкурс по добыче лабрадорита (облицовочного камня) в Житомирской области выиграла компания, зарегистрированная на сестру Бояркина и его советника Дениса Жегалова.

17 мая Семерак сказал, что новый руководитель Государственной службы геологии и недр Украины может быть назначен через полгода, после проведения конкурса на замещение данной должности согласно новому Закону «О государственной службе». Кроме того, министр высказал недовольство нынешней кадровой ситуацией, когда более года правительство не назначало полномочного руководителя службы. По мнению Семерака, результатом такой ситуации стала тотальная дезорганизация и провал работы Госгеонедр.