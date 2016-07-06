Автопроизводство в Украине за полгода сократилось на 34%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 34% - до 2,095 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период упало на 29% - до 1,635 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 37% - до 406 штук, а автобусов – на 78%, до 54 штук.

В июне этого года на украинских заводах было произведено 428 автотранспортных средств, что на 65,9% меньше результата июня прошлого года и на 26,7% меньше показателя мая этого года.

В общем объеме автопроизводства наибольшая доля приходится на легковые автомобили, производство которых относительно июня прошлого года выросло на 66,33% - до 347 штук. При этом все автомобили были выпущены на заводе «Еврокар», а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не выпустил ни одного автомобиля.

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Коммерческих автомобилей в июне этого года было выпущено 75 штук, что на 46% меньше июня 2015 года и на 7,4% меньше, чем в мае этого года.

Также за июнь было произведено 6 автобусов, что на 84% меньше, чем в мае, и на 93% меньше, чем в июне прошлого года. Все автобусы были выпущены на заводе «Черкасский автобус».

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе-мае текущего года сократилось на 13,5% - до 1,667 тыс. единиц.

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).