Промпроизводство в Германии показало мощнейший месячный спад с августа 2014 года

Промпроизводство в Германии неожиданно снизилось в мае, показав мощнейший месячный спад с августа 2014 года, позволяя предположить, что крупнейшая экономика Европы сбавляет обороты во втором квартале после уверенного начала года.

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Объем промышленного производства упал на 1,3 процента в мае 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики страны, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Рейтер аналитиков предполагал сохранение показателя апреля.

"Это мощнейший спад с августа 2014 года", - сказала представитель министерства.

Апрельские данные были пересмотрены в сторону понижения до роста на 0,5 процента с 0,8 процента.

По словам министерства, данные свидетельствуют о небольшом снижении объёмов промпроизводства во втором квартале. Между тем оно сообщило, что деловые настроения в секторе улучшились за последнее время, и ожидает, что промпроизводство продолжит расти умеренными темпами.