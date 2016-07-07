ООН: в Азии из-за автоматизации около 137 миллионов человек могут остаться без работы

Около 137 млн работников стран Юго-Восточной Азии могут остаться без работы из-за автоматизации производства в ближайшие 20 лет, сообщает Международная организация труда (МОТ) ООН со ссылкой на собственное исследование.

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Согласно данным организации, около 137 млн рабочих, или 56% трудоспособного населения Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама, находятся в категории риска, передает RNS.

«Низкий уровень зарплат в некоторых странах делает их продукцию более конкурентоспособной за счет пониженной цены, теперь этого уже недостаточно. Эти страны должны менять свой подход», — сообщила представитель МОТ Дебора Франс-Массэн.

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Специалисты МОТ пришли к выводу, что производители должны обучать своих сотрудников более эффективно работать бок о бок с автоматизированной аппаратурой.

Ранее в рамках Всемирного экономического форума было объявлено, что технологические изменения приведут к сокращению 5 млн рабочих мест по всему миру. Согласно подсчетам Международной федерации робототехники, к 2018 году ежегодные мировые продажи индустриальных роботов увеличатся вдвое.

Международная организация труда — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.