Торговый фронт: Путин наступает на транзит

Дискриминационные ограничения украинского экспорта и транзита Россия ввела еще полгода назад - со вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Однако их срок истек 1 июля, поскольку согласно правилам Всемирной торговой организации действие ограничений не может превышать шести месяцев.

Теперь Путин решил наплевать на формальности и своим указом продлил ограничение для украинского экспорта до конца 2017 года, что явно противоречит всем международным канонам, в том числе и ВТО.

Ключевым отличием нового пакета ограничений от предыдущего является практически полное блокирование возможности транзита в Казахстан и Киргизстан, а исходя из этого - в другие страны Средней Азии.

«Объективно мы говорим о практически полной остановке транзита в Казахстан и Киргизстан», - подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская.

При этом, по данным Госстата, украинский экспорт в эти страны в прошлом году составил почти 800 млн долл., а в январе-апреле 2016 года - 130 млн долл. Реализация указа президента РФ будет означать потерю важных для Украины торговых партнеров.

Вторым серьезным отличием новых ограничений со стороны России является запрет ввоза на ее территорию товаров, для которых в РФ действует какая-либо пошлина. Ранее ограничение было введено лишь на товары, попадающие под российское «продуктовое» эмбарго.

«Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными и носят дискриминационный характер, соответственно, нарушая обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 года», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в Минэкономразвития Украины.

По данным оперативного штаба, созданного для мониторинга ситуации с российскими торговыми ограничениями, фактически таможенные органы начали выполнять указ Путина 5 июля - в этот день на границе РФ были задержаны 43 фуры и 22 вагона с украинскими товарами. И, похоже, это только первая ласточка.

Кто «надавит» на Россию

Важным аспектом указа Путина является то, что ограничения касаются не только товаров украинского происхождения, но и товаров из других стран.

«Фактически ограничения препятствуют сложившимся глобальным торговым маршрутам из Европы в Азию», - пояснила Микольская.

По словам источника УНИАН в правительстве Украины, указ Путина в действующей формулировке вызвал серьезное кулуарное недовольство руководства Казахстана.

«В Казахстане расценивают эти ограничения как «ребята, что мы (Россия) скажем, то вы и будете завозить». Там ведутся серьезные дискуссии», - сказал источник.

Однако выразится ли недовольство Казахстана в жесткие заявления и конкретные действия, пока неизвестно. Тем не менее, глава Минэкономразвития Степан Кубив во время встречи с послом Саматом Ордабаевым призвал Казахстан потребовать от России отменить ограничения на транзит украинских товаров.

Ввиду неопределенности официальной позиции Казахстана, весомым союзником в торговой войне с Россией может стать Европейский Союз, который ранее уже выступал в поддержку Украины как в рамках ВТО, так и непосредственно на уровне Еврокомиссии.

Но хотя Минэкономразвития уже обратилось в ЕС с просьбой способствовать снятию Россией ограничений, официально свою позицию европейские чиновники пока не выразили.

Тем не менее, по словам Микольской, Украина рассчитывает получить поддержку всех своих торговых союзников на заседании генерального совета ВТО в конце июля и готова начать официальный спор с Россией в рамках организации.

«Мы хотим поддержки наших торговых партнеров для того, чтобы Российская Федерация отменила введенные меры. Если Российская Федерация адекватно не отреагирует, – а мы понимаем, что, скорее всего, адекватно не отреагирует, – для этого мы готовим запрос на инициирование спора (в ВТО), чтобы заставить РФ снять ограничения», - сказала торгпред.

Как показывает практика, позицию Украины в торговой войне с Россией, как правило, поддерживают Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея, что выглядит гораздо более внушительно, чем «друзья Путина» в Сирии, Венесуэле или Северной Корее.

Подобный расклад сил позволяет надеяться если не на снятие ограничений (юридические механизмы принуждения в ВТО отсутствуют), то хотя бы на поддержку в виде либерализации торговых режимов для компенсации потери рынков России и Средней Азии.

Чем ответит Украина

Новые торговые ограничения России хоть и оказались жесткими, но были довольно предсказуемыми. В частности, Министерство по инвестициям и развитию Казахстана предупреждало о возможных проблемах с украинским транзитом еще в конце июня.

Правительство Украины начало подготовку ответных «зеркальных» мер и заявило о готовности их немедленно внедрить.

И в этот раз слова не разошлись с делом - Кабинет министров 6 июля принял решение о продлении ответного «продуктового» эмбарго на российские товары до конца 2017 года.

«Соответствующее постановление выносится на рассмотрение в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины», - заявил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

Однако простое продление уже действующих санкций оказалось недостаточным для «зеркального» ответа России, в связи с чем премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Совет национальной безопасности и обороны с предложением как можно скорее принять решение о дополнительных ответных торговых мерах.

«Кабмин обратился в СНБО, чтобы как можно быстрее рассмотреть и принять решение, чтобы адекватно отреагировать на ситуацию», - сказал Гройсман.

По словам торгпреда Микольской, пакет санкций в отношении России проходит окончательный этап согласования. Но в правительстве официально пока не уточняют характер возможных мер, ссылаясь на необходимость предварительного подсчета убытков и согласование с министерствами.

В то же время, источник УНИАН в правительстве отметил, что «украинский ответ» может включать ограничение российского транзита и повышение таможенных пошлин, даже вопреки правилам ВТО.

«А что вы хотите? Чтобы мы это проглотили? Ответные меры будут адекватными причиненному Россией ущербу», - отметил источник.

Тем временем убытки Украины от торговых ограничений северного соседа в 2016 году могут вырасти с ранее прогнозируемого 1 млрд долл. в связи с усилением давления со стороны России.

Полную же потерю рынков Казахстана и Киргизстана может предотвратить использование альтернативных торговых маршрутов, в частности, через китайский инфраструктурный проект «Шелковый путь», проходящий в Казахстан в обход России через Грузию и Азербайджан.

«Из альтернативных маршрутов у нас пока вариант «Шелкового пути», есть вариант использования маршрута через другие транзитные государства в обход РФ. Безусловно, это сделает себестоимость нашей продукции дороже, но это - реалии нашего рынка», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Микольской, грузоперевозки через «Шелковый путь» пока являются рентабельными не для всех групп товаров украинского транзита.

Так или иначе, использование комплексного подхода, включающего давление на Россию через ВТО и международных партнеров, применение альтернативных торговых маршрутов и введение ответных санкций могут стать основой смягчения последствий торговых ограничений.

А пока, по подсчетам Минэкономразвития, потери нашей страны в объемах торговли благодаря «дружеской помощи» России в 2012-2015 годах составили 98 млрд долл., что подтверждает важность для Украины диверсификации рынков и дальнейшей минимизации доли торговой взаимосвязи с РФ.

Максим Шевченко (УНИАН)