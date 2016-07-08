"Укроборонпром" с начала года передал военным более тысячи единиц вооружения и техники
03:22, 08 июля 2016Промышленность
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Предприятия государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия страны, с начала 2016 года передали украинским военным 1067 единиц вооружения и военной техники.
Военные получили 421 единицу отремонтированного вооружения / фото: УНИАН
Согласно сообщению пресс-службы концерна, за первое полугодие украинская армия получила 646 единиц новой и модернизированной техники, большинство которой составляют ракетно-артиллерийское вооружение, ракеты и боеприпасы.
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Кроме того, военные получили 421 единицу отремонтированного вооружения, большую часть которого составили бронетанковая и автомобильная техника.
Как сообщал УНИАН, ранее руководство концерна сообщило, что "Укроборонпром" готов возобновить производство комплексов дальней радиотехнической разведки типа «Кольчуга» на мощностях своих предприятий.
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