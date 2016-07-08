Цены производителей промпродукции в Украине с начала года выросли на 14%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июне 2016 года по сравнению с маем текущего года не изменились.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с июнем прошлого года цены производителей промпродукции выросли на 15,7%, а по сравнению с декабрем 2015 года – на 13,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросли на 25,4%.