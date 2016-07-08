Харьковский "Завод им. Малышева" выпустил третью партию танков "Оплот"

Харьковский "Завод им. Малышева", входящий в состав концерна "Укроборонпром", выпустил третью партию танков "Оплот", новейшей разработки украинской бронетанковой отрасли, и приступил к производству следующей партии.

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Согласно сообщению пресс-службы завода, данная техника в ближайшее время пройдет испытания на полигоне.

"Основное изделие БМ «Оплот» изготавливается в соответствии с утвержденным графиком производства. Здесь работники предприятия не только успешно мобилизовали собственные усилия, но и смогли наладить и ускорить работу смежников - поставщиков комплектующих. При этом сами увеличили темп и сжали сроки производства готовой продукции, полностью уложившись в заданные временные рамки", - сообщили на заводе.

Также в пресс-службе сообщили, что "выполнив намеченное по плану, смогли сделать и большой задел на будущие месяцы: уже в стадии изготовления находится следующая партия танков «Оплот» (подетально оформлены «заготовки» - колпаки, корпусы и т.д.)".

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Как сообщал УНИАН, в начале года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщил, что отправка третьей партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом отсрочена "на ближайшее время". Кроме того, руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложностях производства танков "Оплот".

В частности, согласно озвученным планам, поставка третьей партии танков "Оплот" в Таиланд должна была состояться до конца 2015 года. Но уже в декабре 2015 года в иностранных СМИ появилась информация о намерении таиландских властей из-за срывов сроков поставок заменить украинский танк аналогичными экземплярами из России и Китая. Представители «Укроборонпрома» назвали ее ложной и проплаченной конкурентами. Позже, в начале 2016 года, представители вооруженных сил Королевства Таиланд провели инспекцию производственных мощностей завода, а также уже изготовленных "Оплотов" и их непосредственное производство. По данным концерна, представители таиландской стороны отметили, что "предприятие увеличивает производственные мощности, происходит постепенная модернизация и переоснащение станочного парка".

В июне 2015 года руководство "Укроборонпрома" за срыв производственных планов уволило руководителя "Завода им. Малышева", занимающегося производством танков "Оплот". В концерне также сообщили, что из-за нехватки собственных мощностей для производства танков "Оплот" привлекаются частные предприятия.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку из 5 танков.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно отмечало, что "Оплот" выгоднее экспортировать, чем использовать в АТО, а полученные средства позволят модернизировать имеющуюся на складах технику.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.