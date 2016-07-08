"Укроборонпром" готов начать строительство завода по изготовлению боеприпасов - ждет денег из бюджета

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, готов начать строительство завода по изготовлению боеприпасов и ждет выделения бюджетных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова.

Как отметил глава госконцерна, проектная документация и смета для строительства завода уже давно готовы и направлены в Кабинет министров.

«Мы создадим современное производство боеприпасов, которое будет отвечать всем международным стандартам. Значительные мощности позволят не только полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины, но и поставлять продукцию на экспорт. А это стабильные валютные поступления в госбюджет. Таким образом мы компенсируем выделенные средства», - цитирует пресс-служба Романова.

Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что Украина нуждается в собственном производства боеприпасов. Единственный такой отечественный завод находится в Луганске, на временно оккупированной территории, и Украина пока не может рассчитывать на его мощности. К тому же, технологические возможности предприятия давно устарели и не отвечают требованиям времени.

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«У нас есть инновационные технологии для изготовления боеприпасов, но до сих пор мы не располагали соответствующей производственной базой. Строительство завода даст нам определенную независимость: мы будем производить не только новейшее оружие, но и снаряды для него», - сказал Романов.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Романов заявил, что "Укроборонпром" в 2016 году намерен запустить производство боеприпасов различных калибров. Производство боеприпасов планировалось запустить на мощностях киевского предприятия «Артем». Там же концерн намерен разместить производство по комплектации взрывными веществами боевых частей ракет и боеприпасов.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.