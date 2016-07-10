СМИ: Украина будет покупать оружие у Канады

Правительства Украины и Канады вскоре подпишут два соглашения в области торговли и обороны, сообщает ZN.ua со ссылкой на посла Украины в Оттаве Андрея Шевченко.

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"Украинский дипломат не исключил, что документы будут подписаны в рамках саммита НАТО в Варшаве с участием президента Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо", - говорится в сообщении.

Однако, возможно, что итоговое решение по ним будет принято в рамках намеченного на будущую неделю визита Трюдо в Киев.

В рамках соглашение по оборонному сотрудничеству в Украину будет поставлено вооружение.

Кроме того, канадская сторона внесет вклад в развитие украинской оборонной промышленности. Ранее Канада поставляла в Украину медикаменты, военную форму, одеяла и катера военного назначения.