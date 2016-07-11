Россия из-за санкций не смогла отправить военную технику на авиашоу в Британию

«Вертолеты России» не смогли отправить свою военную технику на авиашоу в Фарнборо (Великобритания) из-за действия санкций со стороны Евросоюза.

Об этом рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политики «Ростеха» Виктор Кладов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает «Газета.Ru».

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По мнению европейских регуляторов, даже макеты рассматриваются как объекты военной техники и запрещены к ввозу, добавил он.

На авиационно-космическом салоне в Фарнборо «Вертолеты России» представят только многоцелевые модели вертолетов - Ми-171А2, Ми-38, «Ансат» и другие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, в Великобритании в графстве Хэмпшир началось международное авиашоу «Фарнборо», которое продлится до 17 июля. В программе гражданской авиации участие подтвердили 26 делегаций из стран основных и развивающихся рынков, в военной части шоу примут участие делегации из более чем 45 стран.

Украинская компания «Антонов» покажет военно-транспортный самолет Ан-178. Кроме Ан−178, «Антонов» представит другие современные программы в сегментах транспортных, региональных пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.