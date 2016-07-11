Американцы продали словакам половину Ужгородской газовой площади за €1,5 миллиона

Словацкая газодобывающая компания Nafta купила у американской компании Cub Energy с активами в Украине 50% доли в Ужгородской газовой площади за 1,5 млн евро, говорится в сообщении Cub Energy.

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Согласно сообщению, покупателем в сделке выступает дочерняя компания словацкой Nafta - Nafta International B.V. (Нидерланды), которая приобретает 50% в CNG Holdings Netherlands B.V., которой принадлежит 100% в компании CNG в Украине. Ей принадлежит специальное разрешение на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.

По информации Cub Energy, Nafta в рамках подписанного соглашения также профинансирует 3D-сейсмику 100 кв. км площади в течение 20 месяцев после закрытия сделки. При этом планируется в течение четырех лет провести бурение трех скважин с выделением до 0,2 млн евро на дополнительные сопутствующие расходы для каждой скважины.

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Справка УНИАН. Компания Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30-процентная доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Компания NAFTA является ведущей в Словакии компанией по разведке и добыче углеводородов, которая также имеет богатый опыт в развитии и эксплуатации подземных хранилищ газа. Мощность комплекса ПХГ, который эксплуатирует NAFTA, достигает 2,4 млрд куб. м.