Канадская Bombardier хочет создать совместное производство локомотивов и другой техники в Украине

Один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники - канадская компания Bombardier планирует создать в Украине совместное предприятие по производству локомотивов и другой техники.

Соответствующий меморандум о намерении подписали глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун и член правления компании Александр Бужор, а также представители руководства Bombardier Эрвин Гербер и Флавио Канетти.

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Документ был подписан в Киеве в присутствии первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива и министра международной торговли Канады Христи Фриланд.

Меморандум входит в общий пакет двусторонних документов между Украиной и Канадой, подготовленных к официальному визиту в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как сообщал УНИАН, планы привлечь канадскую Bombardier к производству локомотивов в Украине были озвучены еще в мае текущего года. Как отмечал тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян, Bombardier и американская многоотраслевая корпорация General Electric планировали привезти в нашу страну свои локомотивы для тестирования на срок 3-6 месяцев.

11-12 июля в Киеве с официальным визитом находится премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Основным итогом его визита стало подписание Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, вступающее в силу незамедлительно и позволяющее в ближайшие 7 лет снять 99% торговых ограничений, существовавших между двумя странами.