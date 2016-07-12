Microsoft закроет подразделение по производству смартфонов в Финляндии

В 2014 году Microsoft приобрела мобильный бизнес компании Nokia за 7,2 млрд долларов. В результате сделки общая численность сотрудников Microsoft выросла с 99 тысяч до 127 тысяч человек.

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В мае доля смартфонов на базе Windows на мировом рынке составила менее 1%. Тогда же Microsoft сообщила о планах сократить 1850 рабочих мест в подразделениях, отвечающих за мобильные телефоны.

По словам аналитика компании Priory Consulting Эдди Мерфи, Microsoft потратили такую крупную сумму на разработку смартфонов и операционных систем, потому что осознавали важность этого рынка.

"Они были правы, но опоздали. Устройства Apple и Android стали доминировать в этой сфере, а Windows не оказала на нее влияния", - отмечает Мерфи.

Новое сокращение станет крупнейшим для Microsoft за последние несколько лет. До этого таковым считалось увольнение почти шести тысяч сотрудников в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса.