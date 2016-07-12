Канадская компания будет поставлять авионику для самолетов "Антонова"

Транспортный самолет Ан-124, а также самолеты Ан-148/158/178 будут иметь современную авионику от канадской компании Esterline CMC Electronics (CMC).

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Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в состав в которого входит госпредприятие "Антонов", два соответствующих контракта были подписаны с представителями канадской фирмы в ходе авиасалона Farnborough Airshow 2016, который проходит с 11 по 17 июля в графстве Хэмпшир (Великобритания).

"Согласно условиям первого контракта, Esterline CMC Electronics будет поставлять систему управления полетом CMA-9000 (FMS), датчики GPS CMA-5024 и многофункциональный дисплей в двойной конфигурации MFD-2068 для обновления самолетов Ан-124. Второй контракт предусматривает, что украинские авиастроители получат систему управления полетом CMA-9000, а также мультифункциональные дисплеи MFD-3068 для производства Ан-148/158/178 коммерческого и военного назначения", - говорится в сообщении.

Как добавили в концерне, данные системы управления полетом обеспечат транспортные самолеты «Антонов» мультисенсорной навигацией и расширят оперативные возможности.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Украина и Канада подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.