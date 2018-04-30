Свободная торговля с Канадой: украинский интерес

Переговоры о либерализации торговли с Канадой, которая является другом Украины на Американском континенте и третьей в мире после нашей страны и России по количеству граждан украинского происхождения (1,2 млн человек), начались еще в 2009 году. Но существенный прогресс в создании Зоны свободной торговли был достигнут лишь после Революции достоинства, и уже в июле 2015 года переговоры по основным принципиальным вопросам были завершены. Официальное же заключение соглашения затянулось еще на год. Наконец, 11 июля 2016 года подписи министра торговли Канады Христи Фриланд, имеющей, кстати, украинские корни, и министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива были поставлены под документом.

«Хочу поблагодарить весь канадский народ. Вы были вместе с нами. Сегодня сделан большой шаг, подписано Соглашение о зоне свободной торговли. Это - обязательство в течение семи лет снять 99% таможенных барьеров для взаимной торговли. Это - новые возможности для расширения рынков сбыта. Мы не останавливаемся на этом, чтобы расширить сферы действия соглашения», - прокомментировал произошедшее президент Украины Петр Порошенко.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, присутствовавший на церемонии подписания соглашения в Киеве, охарактеризовал документ как новую возможность для усиления сотрудничества.

«Подписанное соглашение позволит значительно усилить взаимную торговлю между странами. Оно откроет новые рынки и новые возможности для граждан двух стран», - отметил Трюдо.

Несмотря на оптимизм сторон, результаты экономического сотрудничества Украины и Канады пока не впечатляют - в январе-апреле 2016 года наш экспорт в Канаду сократился на 20,7%, до вызывающих горькую усмешку 8,5 млн долл. При этом в 2010-2014 годах объем двухсторонней торговли в среднем составлял 280 млн долл. в год, из которых импорт канадских товаров достигал 214 млн долл., а экспорт украинских - 86 млн долл.

Подобный объем экспорта в страну, которая ежегодно импортирует продукцию с мировых рынков на 547 млрд долл., надо признать, ничтожен.

Тем не менее, в Министерстве экономического развития и торговли высоко оценивают потенциал соглашения для углубления экономических отношений между странами.

«Украина серьезно воспринимает потенциал соглашения и твердо верит, что оно будет эффективным инструментом для увеличения взаимного товарооборота», - отметили в министерстве.

Открывая дверь

Соглашение, подписанное в Киеве, является либеральным и ассиметричным в пользу Украины. В частности, наши экспортеры получат доступ к 98% канадского рынка с нулевыми пошлинами сразу после вступления документа в силу, а Украина откроет лишь 72% своего рынка с 7-летним переходным периодом для устранения барьеров на остальной части рынка.

Между тем, по словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, подписание соглашения не будет иметь немедленного эффекта, поскольку его ратификация парламентами стран может занять не менее года.

«Согласно принятой в Канаде практике, ратификация подобных соглашений занимает минимум 1 год», - сказала торгпред.

Впрочем, спикер парламента Украины Андрей Парубий уже пообещал, что Рада не станет откладывать ратификацию этого важного для страны соглашения в долгий ящик.

«Я хочу вам пообещать, что украинский парламент как можно быстрее его ратифицирует, это будет для нас очень знаковым и важным праздником», - сказал Парубий на встрече с главой канадского правительства.

По словам Микольской, ощутимого позитивного эффекта от зоны свободной торговли стоит ожидать в перспективе 3-5 лет.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин считает, что в любом случае ЗСТ позволит Украине улучшить торговый баланс с Канадой.

«Позитивом является то, что мы получили возможность незамедлительного доступа на 98% канадского рынка, в то время как наш рынок будет открываться для канадских производителей постепенно, в зависимости от товаров в период 3-7 лет. Это важно из-за негативного баланса во взаимной торговле между нашими странами. Например, за первый квартал 2016 Украина экспортировала продукции на сумму менее 500 тысяч долларов, а импорт составил более 11 миллионов долларов», - отметил эксперт, добавив, что по истечению льготного для Украины периода канадские экспортеры смогут быстро наверстать упущенное.

В рамках соглашения Канада взяла на себя обязательство оказать техническую поддержку приоритетным секторам украинской промышленности в выходе на североамериканский рынок с финансированием 14 млн канадских долларов. При этом Зона свободной торговли предусматривает отмену всех пошлин на украинские промышленные товары, кроме легковых автомобилей (для них установлен переходной период 7 лет). Ранее пошлины составляли от 2% до 25% от стоимости продукции.

Что касается сельскохозяйственных товаров, то Канада, имеющая современный аграрно-промышленный комплекс, созданный, кстати, при активном участии наших соотечественников, будет применять квотирование. Квоты будут действовать для мясной и молочной продукции, пшеницы, ячменя, яиц, маргарина и арахисового масла. Остальные же сельхозтовары будут поставляться в Канаду без ограничений и пошлин.

По словам Микольской, основными группами товаров, экспорт которых в Канаду может вырасти после вступления в силу соглашения, являются продукты питания высокой степени переработки (кондитерские изделия, соки, подсолнечное масло, алкогольные напитки).

«Вкусовые преференции канадцев похожи на украинские. Готовые продукты питания могут иметь успех на этом рынке», - отметила торгпред.

Если говорить об экспорте промышленной продукции, то на первых порах шансы украинских товаров будут невелики в связи с конкуренцией со стороны бизнеса из США и других развитых стран.

Но при более детальном рассмотрении оказывается, что типы промышленных товаров, которые поставляют в Канаду Украина и США, практически не конкурируют между собой. К примеру, металлургический холдинг «Интерпайп» уже длительное время поставляет в Канаду колеса для вагонов метро, и данный экспорт имеет перспективу значительного роста благодаря ЗСТ и дешевой себестоимости наших товаров. Таким образом, ресурсоемкая промышленная продукция в будущем может занять значительную часть канадского рынка.

По оценкам Минэкономразвития, вступление соглашения в силу позволит в краткосрочной перспективе значительно нарастить экспорт уже поставляющихся товаров и обеспечить выход на канадский рынок новой продукции.

«Ожидается, что предлагаемая Канадой отмена ввозных пошлин приведет к дополнительному приросту на 3,5% экспорта в Канаду за счет расширения уже существующих поставок украинских экспортеров. Одновременно вывод на рынок Канады товаров, которые сейчас не экспортируются в страну, может значительно увеличить рост экспорта», - отметили аналитики министерства.

Новые возможности

Помимо прямого влияния на объемы двухсторонней торговли, соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой может способствовать формированию новых глобальных торговых взаимосвязей.

В частности, Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС предложение о подписании соглашения о создании ЗСТ между Канадой и ЕС, что может произойти уже в октябре этого года.

Учитывая интерес Канады к интенсификации торговли с Европой, Украина, уже имеющая беспошлинный доступ на европейский рынок, может стать инвестиционно-производственным центром для канадского бизнеса.

«У нас дешевая рабочая сила. Канадские компании могут проводить финальную сборку либо размещать целостные производственные комплексы своей продукции на территории Украины и поставлять товары в Европу с «нулем» (нулевыми пошлинами - УНИАН)», - подчеркнула Микольская.

По словам торгпреда, подобный механизм может действовать и в обратную сторону - производство либо сборка европейских товаров на территории Украины с дальнейшим экспортом в Канаду.

Кроме того, Канада может стать перевалочным центром для дальнейшего экспорта украинских товаров в США.

«В Канаде очень много логистических комплексов, нацеленных на экспорт в Америку. Это шанс для украинских производителей, особенно благодаря действию Генеральной системы преференций (предоставляющей беспошлинный ввоз для более 5 тыс. наименований украинской продукции)», - отметила Микольская.

В свете новых торговых ограничений со стороны России, блокирующих украинский транзит в страны Средней Азии, выход бизнеса на прибыльные североамериканские рынки сбыта приобретает особую актуальность.

По словам источника УНИАН в правительстве, Украина планирует заключить соглашение о Зоне свободной торговли и с США.

«Сейчас заключение соглашения не выглядит реалистичным, поскольку США еще не завершили переговоры по созданию TPP (Trans-Pasific Partnership - Транстихоокеанское партнерство, предусматривающее устранение торговых барьеров между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивающими до 40% мирового ВВП). До завершения этих переговоров соглашение с Украиной может быть отложено на долгое время. Однако оно должно быть обязательно заключено», - сказал источник.

Кроме того, Украина находится в переговорном процессе о создании Зоны свободной торговли с Турцией, являющейся важным торговым партнером, контролирующим ключевые морские маршруты.

Еще одним значимым аспектом торговой политики нашей страны является участие в китайском проекте «Шелковый путь», позволяющем возить товары в страны Азии в обход развязавшей против нашей страны войну России.

«Пока тарифы на перевозки по маршруту «Шелкового пути» относительно высоки, что рентабельно только для некоторых видов продукции. Однако обеспечение транзита через «Шелковый путь» является top priority (ключевым приоритетом) Министерства инфраструктуры», - отметил источник УНИАН в правительстве.

Таким образом, соглашение о ЗСТ с Канадой выглядит лишь первой ласточкой формирования новых глобальных торговых маршрутов, которыми Украина должна воспользоваться в условиях разрыва экономических отношений с агрессивной путинской Россией.

Отличительной же особенностью новой мировой торговой инфраструктуры является то, что все ключевые игроки, от США до Китая, включают Украину в транзитные маршруты и снижают торговые барьеры. И этот факт дает надежду на то, что процесс разрыва отношений с ностальгирующей по имперскому прошлому Россией и встраивание в ключевые мировые производственные цепи пройдет гораздо более безболезненно, чем могло быть. И первые значительные результаты мы скоро непременно увидим.

Максим Шевченко (УНИАН)