Рада поддержала правки Порошенко в закон о повышении экспортной пошлины на металлолом

Верховная Рада Украины приняла с правками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

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За принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» с правками президента проголосовали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, докладывая по законопроекту №3868, что Порошенко не подписал данный закон после его принятия Радой 22 апреля текущего года, поскольку он, по его мнению, не соответствует обязательствам Украины в рамках соглашения со Всемирной организацией торговли. «Начиная с года членства Украины в ВТО, предусмотрено поэтапное уменьшение экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, которое сегодня равняется 10 евро за тонну», - сообщил Нефедов.

Он добавил, что президент предлагает оставить норму об отмене регистрации контрактов на экспорт металлолома на постоянной основе, хотя ранее предлагалось отменить ее на три года. При этом период повышения ставки экспортной пошлины на металлолом предложено установить сроком на год вместо ранее предложенных трех лет.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, докладывая по законопроекту, что принятие документа ранее было обусловлено желанием депутатов поддержать отечественные металлургические предприятия, а позиция президента не является компромиссом. «По-моему, эта позиция не является компромиссом. Это позиция не в интересах отечественной промышленности. Какой может быть компромисс между сырьевым экспортом металлолома на 300 млн долл. и отраслью, которая генерирует 8 млрд долл. экспортной выручки готовой продукции?», - заявил Галасюк.

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Он отметил, что критики законопроекта говорят об обеспокоенности Евросоюза, но экспорт металлолома в ЕС из Украины составляет всего 4 млн долл. «Это свидетельствует о слабости украинской экономической позиции, о слабости экономической дипломатии, о ненадлежащем отстаивании национальных интересов», - добавил Галасюк.

В то же время депутат призвал поддержать законопроект с президентскими правками. «В то же время, мы должны исходить из реальных вариантов. Поэтому Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства, рассмотрев рекомендации президента, видит, что у нас нет иного варианта, как согласится с предложениями президента», - сказал Галасюк.

Ранее, во время рассмотрения законопроекта в апреле текущего года, депутат Юрий Левченко (ВО «Свобода») заявлял, что законопроект направлен на поддержку металлургии, однако это означает поддержку лишь двух собственников основных предприятий отрасли. «Но есть одно большое «но», у нас металлургия – это частная монополия, а если быть точнее – олигополия. Это два основных конкурента, которые между собой договорились как картель, и искусственно держат рынок», - сказал Левченко. Он заявил, что это нововведение не даст никаких позитивных эффектов для работников этих предприятий или бюджета с точки зрения налоговых поступлений. «Потому что, они избегают уплаты налогов, а, являясь монополистами отрасли, не повышают искусственно заработные платы», - сказал Левченко.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №3868, данный документ направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создание дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.

Как сообщал УНИАН, украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

Как ранее заявлял Виктор Галасюк, за последние несколько лет в Украине значительно сократился сбор металлолома (4,2 млн тонн, снижение на 20%), при этом существенно вырос экспорт – до 1,2 млн тонн (около 300 тыс. тонн в 2011 году). Депутат отметил, что в таких условиях необходимо создавать отечественным меткомбинатам возможность стабильной работы за счет обеспечения украинским сырьем.

При этом ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В госпредприятии «Укрпромвнешэкспертиза» подчеркивают, что сбор металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократился на 40% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, до 359 тыс. тонн, из-за предлагаемых низких цен со стороны отечественных метпредприятий, а также отсутствия квот на экспорт лома для заготовителей.

По данным госпредприятия, на протяжении большей части февраля закупочные цены внутреннего рынка оставались практически неизменными и составляли 3 191 грн/тонна. Однако в начале марта метзаводы были вынуждены провести повышение котировок на 150 грн из-за необходимости стимулирования поставок. Кроме того, существовала высокая вероятность возобновления экспорта, что также подтолкнуло металлургов активизировать поставки в свой адрес с помощью повышения цен. По состоянию на середину марта среднерыночная цена на лом составляла 3 330 грн/тонна. По мнению экспертов госпредприятия, несмотря на проведенное повышение закупочных цен на внутреннем рынке, металлурги вполне могут повысить котировки еще раз вслед за значительным удорожанием проката на внешних рынках.