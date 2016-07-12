Канадская компания будет поставлять двигатели для Ан-132

Государственное предприятие "Антонов", которое является единственным в Украине производителем самолетов и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", и канадская компания Pratt & Whitney Canada подписали договор о поставке двигателей для нового легкого многоцелевого транспортного самолета Ан-132D.

Как сообщила пресс-служба концерна, соответствующий меморандум был подписан с представителями канадской фирмы в ходе авиасалона Farnborough Airshow 2016, который проходит с 11 по 17 июля в графстве Хэмпшир (Великобритания).

"Самолеты Ан-132 будет комплектоваться новой версией турбовинтового двигателя PW150A. Соответствующий меморандум заключили госпредприятие "Антонов" и Pratt & Whitney Canada (P&WC)", - говорится в сообщении.

В концерне добавили, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета-демонстратора Ан-132.

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Как сообщал УНИАН, ранее в интервью УНИАН руководитель программы, заместитель главного конструктора "Антонов" Александр Хохлов сообщил, что в рамках выполнения контракта с аравийским предприятием KACST предприятие планирует уже в первом квартале 2017 года отправить заказчику - Саудовской Аравии - первый самолет Ан-132.

В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях "Антонова" в Киеве. По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц. В октябре 2015 года был подписан контракт на поставку двигателей PW150A компании Pratt & Whitney для самолета - демонстратора Ан-132D. В марте текущего года "Антонов" подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для Ан-132D.