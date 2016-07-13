Украина вторая после Китая по производству и экспорту контрафактной IT-продукции

Украина занимает второе место в мире по производству и экспорту контрафактной продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), представленные в ходе семинара Международного союза электросвязи в Женеве (Швейцария).

«Украина занимает второе место после Китая в списке 37 стран мира, которые вносят наибольший вклад в производство 8,76% контрафактной продукции», - приводятся в пресс-релизе слова заместителя директора департамента радиослужбы УГЦР Дмитрия Проценко, принимавшего участие в семинаре.

Согласно сообщению, общий объем торговли контрафактной и пиратской продукцией в мире в настоящее время составляет около 338 млрд евро (2,5% глобальной торговли). В Европе объем импорта контрафактных товаров составляет 85 млрд евро (5% общего импорта в ЕС). В Китае производится 86% всей контрафактной продукции.

При этом, по данным пресс-службы УГЦР, особую проблему составляет производство и экспорт контрафактных телефонов, который составляет 15-20% глобальной торговли.

С целью борьбы с растущими объемами экспорта и импорта нелицензированных мобильных устройств УГЦР предлагает возобновить процедуру учета мобильных устройств (регистрация кодов IMEI). По данным госпредприятия, подобная практика реализуется в уже более чем 20 странах мира.

В УГЦР отмечают, что представители бизнеса поддерживают идею возобновления процедуры обязательной регистрации кодов IMEI, поскольку рост объема торговли контрафактной и пиратской продукцией приводит к тому, что украинские потребители покупают некачественный и несертифицированный товар. В связи с этим компании несут значительные финансовые и имиджевые потери. Кроме того, процедура учета мобильных устройств принесла бы также значительную пользу государственному бюджету.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным исследования международной компании GfK, доля контрабанды на украинском рынке плоскопанельных телевизоров составляет 9-10%, холодильников и стиральных машин - 10-15%, пылесосов - 16-18%, телефонов, смартфонов и ноутбуков - 15-20%, планшетов - 20%, фотокамер - 20-25%.

5 июля 2016 года генеральный директор компании "Sony Украина" Тацуо Такахаши сообщил, что контрабанда телевизоров больших диагоналей Sony составляет около 60%, смартфонов Sony - 45%.

10 мая Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) направила официальное письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой усовершенствовать украинское законодательство в сфере защиты отечественного рынка от нелегального импорта ІТ-товаров.

Для борьбы с растущими объемами контрафактной продукции представители ІТ-бизнеса предлагают властям усилить контроль на таможне, а также ввести требование указывать название перевозимой торговой марки в декларации, чтобы таможня уведомляла производителя о каждом конкретном случае поставки соответствующей продукции. Также они предложили проверять и контролировать существующие нормы и ограничения на ввоз и совершенствовать их.