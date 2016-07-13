В "Укроборонпроме" рассказали об успехах импортозамещения российских комплектующих

Государственный концерн "Укроборонпром" сотрудничает по программе импортозамещения деталей и комплектующих, которые ранее поставлялись из Российской Федерации, с 296 украинскими предприятиями.

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Как сообщила пресс-служба концерна, такой результат стал возможным благодаря подписанию меморандумов о сотрудничестве между предприятиями "Укроборонпрома" и областными администрациями.

"Укроборонпром" действительно стал локомотивом развития всей отечественной экономики, и этому есть официальное подтверждение. Мы обеспечиваем заказами наши машиностроительные предприятия, а они предоставляют работу украинцам и увеличивают отчисления налогов в бюджет", - цитирует пресс-служба генерального директора концерна Романа Романова.

По его словам, наиболее активно сотрудничают с «Укроборонпромом» предприятия Харьковской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Черниговской областей.

"В целом ведется работа по замещению около 1000 позиций для ОПК, которые ранее поставлялись из России", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года руководство «Укроборонпрома» сообщило, что программа импортозамещения российских деталей реализована более чем на 30%.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.